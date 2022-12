Mauricio Rua finalmente está listo para alejarse del deporte que ha consumido la mayor parte de su vida. Después de haber sido acosado con preguntas sobre su retiro durante años, el ex campeón de peso semipesado de UFC de 41 años hará su última caminata hacia la jaula el próximo mes.

Rua (27-13-1 MMA, 11-11-1 UFC), mejor conocido por la mayoría de los fanáticos de MMA simplemente como «Shogun», anunció que se retirará después de su pelea en UFC 283 con Ihor Potieria, que tendrá lugar el 21 de enero a las Jeunesse Arena en Río de Janeiro con una cartelera principal que se transmite en pay-per-view después de las preliminares en ABC y ESPN+.

“Definitivamente es mi última pelea. Y ya no me presiono más. Mi obligación es dar lo mejor de mí y en eso pienso”.

Rua hizo su debut en MMA en noviembre de 2002 y solo necesitó unos años para llegar a la cima del deporte. Acumuló mucha fanfarria durante su tiempo bajo el ahora extinto estandarte PRIDE FC en Japón, convirtiéndose en el campeón de un gran premio más joven en la historia de la compañía cuando, a los 23 años, superó a Quinton Jackson, Alistair Overeem, Ricardo Arena y más.

Después de que UFC compró PRIDE FC en 2007, Rua pasó a competir en el octágono, y en cinco peleas se convirtió en campeón de peso semicompleto gracias a un nocaut en el primer asalto sobre Lyoto Machida en UFC 113 en mayo de 2020. Su reinado duró poco ya que pasó la antorcha a Jon Jones, y la década desde entonces ha estado llena de altibajos.

Rua corrió desde agosto de 2015 hasta julio de 2020, donde perdió solo una de siete peleas, pero estaba claro que después de innumerables lesiones, específicamente en las rodillas, había disminuido la velocidad y perdido su ventaja como peleador de élite. Perdió sus últimas dos peleas contra Ovince Saint Preux y Paul Craig, pero estaba ansioso por seguir presionando y completar las peleas finales de su contrato con UFC.

El presidente de UFC, Dana White, dijo que obligaría a Rua a darle las peleas restantes en su trato, y Rua dijo que hará todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que salga con una nota alta.

“Estoy feliz con esta pelea, será mi pelea de despedida y estoy feliz de que sea en mi país, en casa. Estoy feliz. Estoy agradecido con el UFC por ser uno de los pioneros en el UFC. Estuve allí durante 15 años, no hay nadie más por tanto tiempo en el UFC. Estoy agradecido por todo.

“He estado peleando durante 20 años, comencé muy temprano y he estado peleando durante muchos años al más alto nivel, desde 2005 contra los mejores. Así que soy un hombre realizado y agradecido con Dios por todo lo que he logrado en mi carrera. Siendo así, eso me hace detenerme en el momento adecuado”.