Propone un servidor que el 17 de diciembre se establezca como Día Europeo de la Lucha Libre. No sólo porque tres días atrás RevPro y wXw celebraran sus mejores shows anuales (Uprising y el aniversario de la empresa germana). También porque en esa misma jornada convergieron cuatro importantes citas de la escena española: House Of Lucha 13 de LuchaLibre Barcelona, Duel Of Fates de Triple W, Wild Winter de Resist Pro Wrestling y Day Of Hero de NTWE.

House Of Lucha 13 de LLB fue el evento de mayor mediaticidad, ya que tuvo de estelar un duelo por el máximo cetro de la promotora entre el campeón, Noah Striker, y Carlos Romo, actualmente el talento español más internacional junto a A-Kid (Axiom); encuentro que se saldó con la victoria de Striker. Asimismo, la implicación especial de Lykos Gym, intentando sin éxito conseguir una oportunidad por el Campeonato de Parejas LLB ante Barcelona Blacklist, también supuso importante aliciente.

Recordemos que en octubre, LLB recibió las ilustres visitas de Sasha Banks y Miyu Yamashita, dentro de otro fin de semana memorable para lo que un día esperamos pueda denominarse «industria» luchística española» con todas las de la ley. Y este buen momento de la casa radicada en la Ciudad Condal se extenderá, cuanto menos, al inicio de 2023.

Porque hoy, LLB ha anunciado que su próximo show, House Of Lucha 14, a celebrarse el 14 de enero, tendrá de invitados especiales a Chris Ridgeway, Leyton Buzzard y Connor Mills. Todos ellos debutarán sobre esta promotora.

► Barcelona, casa de la lucha

Hablar de Chris Ridgeway es hablar de uno de los gladiadores europeos de mayor habilidad técnica en la última década. Actual Campeón Puro de Wrestle Carnival, Ridgeway protagonizó un breve reinado del título mundial de PROGRESS este verano, poco antes de perder también el Campeonato de Parejas de Peso Completo Junior GHC junto a Yoshinari Ogawa. Viejo conocido de las ligas españolas, el británico tendrá ganas de conquistar algún título en su aventura barcelonesa.

Mientras, Leyton Buzzard, inédito en el país de la piel de toro, se coronó recientemente monarca mundial de Insane Championship Wrestling. Durante Fear & Loathing IV, función celebrada el 20 de noviembre, Buzzard resultó ganador de un combate eliminatorio a cuatro bandas, donde pudo deshacerse en última instancia de Kez Evans, entonces campeón, quien por sí solo había batido a los otros dos aspirantes, Stevie James y Craig Anthony. Será su segunda defensa desde dicha coronación.

Por su parte, Connor Mills viene de disputar uno de los mejores 1 vs. 1 del año en RevPro Uprising, ante Michael Oku. Este joven talento salido de escuela de PROGRESS se vio de pronto protagonizando titulares de medios luchísticos de todo el mundo el pasado verano por su combate contra PAC en el que este retuvo el Campeonato del Atlántico AEW, durante Summer Sizzler de RevPro. Allá por 2018, Mills luchó en el evento Legado de Triple W; su única experiencia española.