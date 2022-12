AJPW: Además de Jake Lee salen dos talentos más

El anuncio de la salida de Jake Lee estuvo acompañado de la información de la partida de All Japan Pro Wrestling de dos luchadores más.

El primero es Izanagi, un gran veterano que desarrolla un estilo de lucha muy divertido. Ha estado en un papel de comedia durante un tiempo y ha sido más valioso para su próximo destino de Osaka Pro, ayudando a Zeus a dirigir sus eventos. Fue el propio Zeus quien anunció la contratación de Izanagi y su incorporación oficial comenzando 2023.

En cuanto a TAJIRI, la situación fue más compleja. Su partida parece parte de una especie de lucha de poder tras bastidores contra Suwama, que parece haber ganado. Después del Champion Carnival, se produjo un cambio abrupto de dirección que tenía AJPW en su programación y nos trajo un mayor uso e historias girando en torno a VooDoo Murders.

La creación del grupo Total Eclipse parecía ser idea de TAJIRI, pero no estuvo a la altura de su potencial a pesar de su buen comienzo. TAJIRI también supervisó la programación de la división Jr., donde el título se convirtió en una patata caliente. En un momento determinada, el título funcionó para que los amigos de TAJIRI como Super Crazy, tuvieran reinados breves.

Pero el problema más grande que surge tras la salida de TAJIRI es con respecto al futuro del Dojo de AJPW, ya que era su entrenador principal y la calidad que habían tenido los graduados era buena.

Todo parece indicar que TAJIRI irá a Malasia, a entrenar a luchadores, continuando con su labor de formación de talentos. Antes de ellos, se presentará el 3 de enero con la empresa independiente Kyushu Pro. Aunque también se rumora que podría estar detrás de la contratación de Jake Lee en una empresa importante, como NJPW.

En el anuncio de su salida, TAJIRI señaló:

Al vencimiento de mi contrato este año, yo, TAJIRI, dejaré All Japan Pro Wrestling, de la que he sido parte durante muchos años. He decidido dejar la empresa y embarcarme en un nuevo viaje. Toda la vida es un proceso hasta la muerte. Y la vida todavía va a continuar. Y el mundo de la lucha libre profesional da vueltas y vueltas. Estoy seguro de que nos volveremos a encontrar algún día, en algún lugar. Entonces, quédense conmigo para los próximos dos combates del año. Muchas gracias.