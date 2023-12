Matt Riddle responde a elogio de Randy Orton

Como lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, mientras analizaba su esperado regreso a WWE, Randy Orton declaró que debía darle mucho crédito a Matt Riddle, quien fuera su compañero de equipo, durante tantos meses.

Y es que Orton aseguró que pasó más de un año con problemas tanto en el cuello como en la espalda, por lo que no podía luchar de la manera que lo hacía antes por tanto dolor. Por lo que en sus combates, fue Riddle, hace muy poco despedido de WWE, quien tuvo que hacerse cargo de todas las acciones más difíciles y pesadas de los combates en donde participaban. Estas fueron sus declaraciones:

► Matt Riddle responde al aprecio de Randy Orton

«Cambié muchas cosas en estos últimos 18 meses. Realmente necesitaba el tiempo. Tenía muchas dolencias. No podía estar de pie más de un par de minutos sin que me doliera la pierna. Cuando me sentaba, tenía un disco deslizándose cada vez que me inclinaba. En un avión, sentado aquí, mis pies se entumecían y tenía dolor bajando por mis piernas. Realmente fue horrible. Fue muy difícil.

«Ese último año, antes de tener que irme por la espalda, estaba en un equipo con el exsuperestrella de la WWE Matt Riddle. Tengo que darle crédito porque ese año que luchamos juntos, no podía estar en el ring a menos que estuviera con alguien como él. Él podía soportar la mayor parte de la fisicalidad. Me daba entrada, entraba, hacía mi parte. Si no fuera por él, no habría llegado tan lejos.

«Tuve algunos médicos geniales, me arreglaron bien. No cortaron ningún músculo, lo que me permitiría volver al ring. Una vez que comienzas a cortar músculo, eso nunca va a sanar. Estás acabado. Soy afortunado, en todos los sentidos».

Ante estas declaraciones, en su cuenta oficial de Instagram, Riddle compartió un fragmento de las palabras de Orton dichas en el podcast ImPAULsive de Logan Paul, y respondió:

«Gracias, Randy».

Sin duda alguna, en el poco tiempo que duró, el equipo RK-Bro se llevó el cariño de los aficionados y la gran mayoría de ellos esperan poder ver a Riddle de retorno en WWE muy pronto.