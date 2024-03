Matt Riddle no descarta AEW x NJPW: Forbidden Door

AEW x NJPW: Forbidden Door 2024 tendrá lugar en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York en un día de junio todavía por concretar. Por ende, también se desconoce por completo el cartel de luchas que presentará. Además, antes, el 21 de abril, le tocará el turno a Dynasty. Y hasta entonces aún queda mes y medio de mucho que sucede en la casa Élite. Dicho esto, mientras hablaba recientemente en For The Love of Wrestling (vía Monopoly Events) le preguntaron a Matt Riddle por la posibilidad de participar en el show.

► ¿Matt Riddle a Forbiden Door?

«Sabes, la gente sigue hablando de esta ‘puerta prohibida’. Quiero decir, estaba en la burbuja de la WWE, supongo, así que no sé qué es una puerta prohibida, aunque sí lo sé. Es una puerta a la que no debes entrar, ¿verdad? Es prohibida. Pero siento que la gente sigue diciéndome que atraviese puertas prohibidas, y siento como, ‘Chicos, he hecho esto antes y siempre termino en problemas’. Pero bueno, Forbidden Door, tal vez, ¿quién sabe?, no estoy seguro. Es una gran idea. Creo que todo es posible. Pero al mismo tiempo, no tengo prisa. Siento que mucha gente está apurada.

«Además, mencionaste que tienen un plantel lleno de talento. Hay muchas personas que podrían ocupar cualquier vacío, y personalmente no me gusta ser el tipo que llega y arruina la fiesta de otra persona o le quita el lugar a alguien que está trabajando duro. Si el momento es el adecuado, como con New Japan, donde Ospreay y Okada están dejando huecos, dos nombres importantes que se fueron. Bueno, Nic Nemeth y Matthew Riddle llegaron y ocuparon esos lugares. No estoy diciendo que vayamos a ser esos tipos, pero ya están yendo en esa dirección, ¿sabes? Esa es mi perspectiva. Pero nunca digas nunca«.