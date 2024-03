Elijah: «Mi hermano Ezekiel se está recuperando»

Durante el episodio de WWE RAW del 8 de agosto de 2022, Kevin Owens atacó brutalmente a Ezekiel, a tal punto que tuvo que ser hospitalizado. Una semana después, los familiares anunciaron que estaría fuera de acción durante mucho tiempo, y eso marcó el regreso de Elias. Hasta el día de hoy, no se ha conocido del paradero del hermano menor del guitarrista, que tampoco está trabajando en la actualidad en la misma compañía sino que fue despedido y ahora lucha como independiente bajo el nombre de Elijah.

► Ezekiel se está recuperando

Quienes no estén al tanto de aquella historia de Elias y Ezekiel es necesario que sepan que ambos son la misma persona, como él mismo reconoció en 2023. Dicho esto, mientras hablaba recientemente con Jamal Niaz en For The Love of Wrestling (a través de Monopoly Events), Elijah señaló que todos en la convención querían saber cómo estaba Ezekiel y comentó que todavía sigue recuperándose de los daños sufridos a manos de «The Prizefighter».

«Todo el mundo quiere saber cómo está Zeke. Parece ser la principal preocupación para todos. Para aquellos que están interesados, todavía se está recuperando. Seguimos esperando una sólida recuperación en algún momento. Sé que en su corazón, le encantaría volver a estar frente a todos los fanáticos que se enamoraron de Zeke. Pero mientras tanto, está en camino hacia la recuperación«.

No está claro si va a ser posible la vuelta de Ezekiel en algún sitio que no sea la WWE debido a que el personaje sería propiedad de la compañía. Por otro lado, quizá podría decirse que sorprende el interés de los fanáticos pues tampoco es que ofreciera nada demasiado llamativo durante su breve tiempo.

Elijah luchó por última vez el 24 de febrero en un combate 16-Bit Challenge en el evento IWC Reloaded 10.0. Fue su segunda lucha en la escena independiente después de haber enfrentado a Mike Bailey en REVOLVER Whatashow el día 17.