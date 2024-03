Matt Riddle: «Iba a atacar a Randy Orton para acabar RK-Bro»

El fin del equipo RKO-Bro, que fue bastante exitoso, quedó en el limbo. El 20 de mayo de 2022 tuvo la última lucha de Randy Orton antes de estar más de 18 meses fuera del ring, en una etapa bastante complicada, pues varios médicos le aconsejaron el retiro. Supo esperar y tres médicos le dieron esperanzas, con uno de ellos comprometiéndose a operarlo y haciendo la cirugía con éxito.



Pero, eso no fue todo lo que pasó. En el transcurso, Matt Riddle falló varios test antidrogas, tuvo un incidente en un aeropuerto y resultó siendo despedido en septiembre de 2023, por lo que cuando Orton volvió en noviembre, en Survivor Series: WarGames, ya su compañero de equipo, no estaba.

► Así iba a concluir el grupo RK-Bro

Lo interesante es que Riddle acaba de revelar en una entrevista con Ariel Helwani para The MMA Hour, cómo iba a acabar el equipo de RK-Bro, que fue le dio mucho dinero, pues lideraron durante meses la venta de mercancía:

«Esta fue mi sugerencia, y al hablar con todos en la oficina, e incluso Randy estuvo de acuerdo, la idea más inteligente sería que yo me volviera en su contra. Porque Randy siendo la leyenda que es, y yo siendo solo un buen chico, incluso si Randy se volviera en mi contra y se convirtiera en el malo, él es una leyenda. Es Randy. Ha participado en más PPV, más Raw, más que como todo el mundo. Incluso si lo abuchean, les encantaría abuchearlo.

«Así que, yo pensé, ‘Amigos, tratar de ganar simpatía cuando Randy me está golpeando no va a funcionar. Solo van a aplaudir cuando Randy me golpee’. Ahora bien, si ataco a Randy cuando no se lo esperan y lo lastimo, y lo saco de escena, la multitud se va a enojar mucho conmigo, y voy a recibir una reacción negativa muy fuerte. Y tenemos buena química, y la historia se desarrollará como debe ser. Nunca pasó».