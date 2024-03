Matt Riddle: «Me gustaría ir a AEW y TNA, pero…»

NJPW o MLW han sido las empresas donde Matt Riddle ha trabajado desde su despido de WWE en 2023. También quiere entrar a AEW y TNA. Y no se cierra a volver a ser una Superestrella. Así lo dice el Campeón Mundial Televisivo de New Japan en una reciente entrevista con Monopoly Events.

https://twitter.com/njpwglobal/status/1763519561880506867

► ¿Matt Riddle en AEW y TNA?

«Sí, me gustaría verme en AEW o TNA. Hablé con TNA y parece que todo va bien allí. Solo que mi agenda está muy ocupada. Tengo cuatro hijos. Si alguien me ofrece una fecha que pague mi tarifa, voy a presentarme y será por orden de llegada. Pero por ahora, estoy centrado más en MLW y New Japan. Ellos fueron los primeros en llamar a mi puerta, querían ayudarme y creen en mí. Así que les estoy dando la oportunidad primero. Pero TNA, AEW, siempre hay una posibilidad.

«Pero como dijimos antes, con la lucha en televisión, especialmente en televisión en vivo, es un caos. Es un caos. Cuando haces televisión en vivo en cualquier formato, especialmente en la lucha libre profesional, es un lío, realmente lo es, a menos que estés muy bien organizado y seas perfecto en ello. Incluso WWE, incluso AEW, nadie lo es, y las cosas suceden, las cosas cambian. Creo que solo quería un descanso de eso, y no solo un descanso de eso, sino también del calendario de viajes.

«Sabes, el calendario de WWE, no diré nada malo de ellos, son geniales, me pagaron bien, me trataron muy bien. Pero el horario de trabajo es muy duro. Es difícil, y luego solo el desgaste de eso y todo lo demás y no tener la posibilidad de ir de vacaciones o hacer esto o aquello en cualquier momento. Solo quería alejarme de eso, quería alejarme del horario, y cuando trabajo, no quiero estar limitado por límites de tiempo.

«Me gustaría posiblemente ir a AEW, TNA. Me gustaría ir a tantas [compañías] como pueda. Así que si vuelvo (a WWE), al menos puedo decir: ‘Al menos lo hice todo antes de regresar’. Esta podría ser mi única oportunidad, o tal vez los próximos diez años serán una oportunidad porque no me reciben de vuelta. De cualquier manera».

BRO vs RVD pic.twitter.com/44HZv21eNM — matthew riddle (@SuperKingofBros) March 4, 2024