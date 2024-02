Matt Riddle habla de las acusaciones contra Vince McMahon en relación a las que se hicieron contra él, así como acerca de haber visto situaciones perturbadoras. Lo hace en su reciente entrevista en The MMA Hour después de hace unas semanas haber calificado a su antiguo jefe como un maníaco.

► Matt Riddle de Vince McMahon

«Nunca he escuchado nada sobre Vince. He visto a ciertas personas, no voy a mencionar nombres, hacer avances hacia ciertos talentos femeninos diciendo, ‘Ven a mi vestuario’ o ese tipo de cosas espeluznantes. La mujer con la que hablé no aceptó y estaba por encima de eso. Ella es fuerte y dijo, ‘No voy a hacer eso’. Como, ‘Aquí está mi número; ven a mi vestuario’. Ahí terminó, pero podría haber escalado, y si esa persona temía por su trabajo o no tenía tanto éxito como tiene, probablemente habría ido allí porque ‘¿qué se supone que debo hacer?’ Maldita sea, probablemente habría ido allí, ‘Solo necesito el trabajo’.

«Algunas de las cosas que he leído son bastante perturbadoras, si son ciertas. Al mismo tiempo, he leído los mensajes, que pueden considerarse algo perturbadores, de alguna manera. La parte difícil para mí con todo esto es… es un área delicada. Parece que siempre termina en estas situaciones. Siempre hay grandes sumas de dinero involucradas. No lo sé. No tengo idea. Sé cómo fue mi situación. Para mí, siento que así es como me siento acerca de las situaciones porque esa fue mi experiencia, ser falsamente acusado. No sé, tal vez él también está siendo falsamente acusado, pero esos mensajes, hay una buena cantidad de mensajes. Es una situación bastante importante. Hay mucho dinero involucrado. Se emitieron y firmaron acuerdos de confidencialidad en un momento dado. No lo sé. Hay muchas banderas rojas, eso seguro. No creo que haya sido genial.

«Hay muchas banderas rojas en la lucha libre profesional, punto. Hay muchas banderas rojas en Hollywood, punto. No es una crítica a Hollywood o a la lucha libre. Cuando diriges industrias multimillonarias que son impulsadas por atletas o personas atractivas o actores o artistas, y cómo eliges a dichos artistas, hay mucho margen para el desastre.

«Con WWE, mi situación, me enviaron a rehabilitación. No diré nada malo. Hicieron lo mejor que pudieron y lo que creían que era mejor para mí. Sinceramente lo creo. Creo que pensaron que ponerme en rehabilitación durante las vacaciones durante el resto del año era lo mejor para mí. No estoy de acuerdo. Tal vez el primer mes, tomar las vacaciones, pero otros 30 días fueron un poco difíciles y lo exageraste, pero entiendo por qué lo hiciste. Te estás protegiendo y protegiendo tu inversión y estás cuidando de mí. Nueve de cada diez veces, WWE hizo lo correcto, pero aún habrá un par de manzanas podridas. El entretenimiento es un mundo extraño y hay mucha política y navegación. Siento que WWE hace lo mejor que puede. MLW y New Japan hacen lo mejor que pueden, y por eso me alineo con estas compañías«.