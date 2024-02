Roderick Strong: «Sting es una leyenda absoluta»

Roderick Strong se suma a los incontables luchadores que se están despidiendo de Sting por todo lo alto no dedicando más que elogios a quien es uno de los veteranos más queridos, respetados y exitosos de la lucha libre profesional actual que este próximo domingo 3 de marzo disputará el último combate de su carrera en AEW Revolution.

► Roderick Strong elogia a Sting

«Cada interacción que he tenido con él ha sido fantástica y ha tenido algunas interacciones geniales con mi esposa. Es simplemente increíble. He dicho esto un par de veces, pero realmente siento que ha dado un ejemplo tan bueno de cómo debería ser alguien en su posición. Es genial. Es fácil conversar con él. Te dedicará su tiempo. Cuando está en el ring, trabaja duro. Las cosas que hace son increíbles. Es simplemente una leyenda absoluta y simplemente poder estar en el mismo espectáculo que Sting, y resulta que es su último combate, no sé, ha sido increíble.

«Como dije, no he hablado mucho con él, pero respeto la forma en que hace las cosas y vive su vida. Así que va a ser triste, porque, obviamente, desearía que estuviera por aquí más seguido para tener la oportunidad de conocerlo mejor. Quiero decir, obviamente, ha estado haciendo esto por siempre, y se merece su tiempo. Así que, simplemente, estoy agradecido de poder estar aquí para ello«, dice Strong en Under The Ring.

► El menú de Revolution