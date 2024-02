Días atrás les compartíamos los resultados de los premios del Wrestling Observer Newsletter 2023, donde los suscriptores del mencionado boletín votaron a lo mejor y lo peor del año.

En la categoría: «Rivalidad del año», la de Sami Zayn y Kevin Owens vs. The Bloodline se llevó el primer puesto.

En WrestleMania 39 enfrentaron a Los Uso por el Campeonato Indisputable de Parejas WWE, en la lucha estelar de la primera noche, aquí fue cuando la dupla canadiense se coronó monarcas de la división de parejas. Cinco meses después fueron destronados por The Judgment Day en Payback.

Desde ahí terminó su sociedad como equipo y cada uno empezó una carrera en solitario; por un lado Owens en SmackDown y Zayn en Raw.

¿Qué opinará Owens de esta serie de sucesos?, bajemos a leerlo.

► El balance de Kevin Owens de su reinado como campeón de parejas

Owens recientemente habló con «Inside The Ropes», donde le preguntaron su opinión de su reinado de 5 meses en la división de parejas.

Aquí es donde él dice que luchísticamente bien, pero narrativamente pudo ser mejor.

«Voy a dejarlo claro, Sami y yo trabajamos duro para ofrecer eventos principales en Raw cada semana, que enloquecieran al público, y lo logramos.

«No soy de los que alaban su propio trabajo, de verdad que no lo soy, pero creo que Sami y yo hicimos muchas cosas especiales como campeones que pasaron desapercibidas porque no estábamos en los PPVs, no estábamos bajo las grandes luces brillantes, generalmente estábamos en Raw. Pero tuvimos algunas luchas muy especiales y fue genial, fue genial tener eso, independientemente del resto».

También le dedicó unas palabras a Los Uso.

«Lo que desearía haber logrado, una de las cosas que había dicho antes de ganar el título es que esperaba que le hiciéramos justicia al reinado que tuvieron los Usos. No creo que tuviéramos la oportunidad de hacerlo, pero ciertamente no fue por falta de intentarlo«.

Por un lado Owens ha estado cerca de coronarse como Campeón de los Estados Unidos, su participación en WrestleMania 40 aún no ha cristalizado.

Por otro lado, Zayn ha protagonizado varias viñetas televisivas donde dice a cámara que quiere ser Campeón Mundial, hasta en el proceso ha derrotado a Shinsuke Nakamura, pero, no queda aún claro su papel en la edición número 40 de WrestleMania.

Si quieres escuchar a Owens decir lo que hemos citado, a continuación te dejamos el vídeo de la entrevista.