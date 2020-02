Parece esta una buena ocasión para recordar aquellas palabras de Matt Hardy hacia Drew McIntyre en 2010, cuando ambos estaban en una rivalidad. No podría decir lo mismo en 2020, no al menos con el escocés como objetivo de su protesta, pero quizá sí consigo mismo como quien no está recibiendo el impulso merecido. Además mencionaba a Edge, que hace poco volvió a los encordados.

«Lo odio, realmente lo odio. La razón por la cuál odio a Drew es porque se le ha otorgado todo sin haber trabajado para ello, mientras que yo me he sobado el lomo por TODO lo que he conseguido. Y para conseguir todo lo que tengo he sacrificado y destruido mi cuerpo… Por esa razón respeto a Edge, porque él ha hecho lo mismo».

► Matt Hardy ya no odia a Drew McIntyre

Historia u opinión verdadera del veterano luchador, como decimos, ahora no tiene la misma sobre su compañero en WWE. Lo podemos ver por sus recientes declaraciones en su canal de YouTube de acuerdo al triunfo de McIntyre en Royal Rumble 2020.

«Drew es un tipo al que he apoyado durante mucho tiempo. Cada vez que ha estado fuera de WWE me ha impresionado porque es alguien con mucho potencial y la capacidad de ser un luchador top a largo plazo. Trabajé con él también en TNA. Es uno de esos tipos alrededor de los cuales puedes construir una empresa. Ahora es genial verlo competir por el lugar que siempre he pensado que merecía. Creo que va a ser un gran campeón; un tipo que puede ser el centro de la empresa. Pienso que puede ser la piedra angular de cualquier compañía en la que esté».

Matt también comentó acerca de si se debería impulsar a los luchadores más veteranos.