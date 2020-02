Para muchas estrellas de WWE, ROH fue donde comenzaron. Hablamos de luchadores que actualmente son grandes veteranos de la industria como Daniel Bryan, Seth Rollins, CM Punk, Samoa Joe, Sami Zayn, Kevin Owens, Cesaro o Kassius Ohno. Todos ellos pasaron por esta empresa en sus inicios; todos fueron nombres importantes en la misma antes de dar el salto al Imperio McMahon. El caso de PJ Black, conocido en el pasado como Justin Gabriel, es totalmente contrario, pues después de irse de la Gran W ahora triunfa en Ring of Honor.

De hecho, recientemente tomó la decisión de renovar su contrato con ellos, rechazando otras opciones. Una de las cuales podría haberlo llevado de vuelta al gigante del entretenimiento. Pero no, quiso quedarse en dicha empresa, lo que además le da la oportunidad de seguir trabajando como independiente en otras muchas. Porque ya no hace faltar estar en WWE para tener una buena vida como luchador.

Y durante una reciente entrevista con Sportskeeda, el ex miembro de The Nexus habló de su decisión.

«Me encantan todos los chicos jóvenes que tenemos aquí. Flip Gordon, Bandido, Dragon Lee, creo que todos ellos son increíbles y que son el futuro de la lucha libre profesional . Es increíble que ROH firmara a los tres con grandes contratos. Es una muestra más de lo que podemos esperar este año en Ring of Honor».

«Por primera vez en mi vida hice una lista de pros y contras para tomar esta decisión, porque tenía un par de ofertas más sobre la mesa . Ahora mismo existen muchas compañías donde ganar un buen dinero. Pero cada uno tenemos que decidir donde queremos estar, donde podemos tener el mayor impacto. Lo que me hizo decidirme fue sobre todo la libertad creativa .

Una pregunta surgida a raiz de la demás renovaciones recientes es si Marty Scurll fue un factor para que él también firmara de nuevo.

«No lo fue porque no sabía que lo habían renovado hasta después de que había firmado. Hablando con él sabía que eso era lo que quería, pero no sabía que lo había hecho. Estoy muy feliz por él. Nos conocemos desde hace mucho tiempo; recuerdo que entrenamos juntos en Inglaterra con Mark Haskins. Creo que es fantástico».