De vez en cuando la fanaticada de WWE mira hacia el futuro pensando en si Big E volverá a tener una oportunidad individual, si podrá retomar en algún momento su aventura en solitario. Pero hasta ahora, en estos años, nunca ha habido siquiera un indicio de que eso pudiera ocurrir. El fortachón sigue con The New Day, sigue trabajando con Kofi Kingston en la división de duplas de SmackDown, en espera de que Xavier Woods vuelva de su grave lesión. Parece que los tres van a continuar juntos hasta que todos se retiren de la lucha libre.

Al tiempo que Woods se recupera, pueden trabajar juntos en su podcast, Feel the Power, del que siempre sacamos declaraciones interesantes. En espera de ver cómo continúa la rivalidad de E y Kingston contra John Morrison y The Miz, ahora destacamos la opinión del propio E acerca de qué luchador del elenco de la empresa le resulta aterrador.

«Siempre pienso en Cesaro y en la enorme fuerza que tiene. Recuerdo que cuando comenzamos con el New Day pesaba como 130 kilos. Siempre me gustaba proponer ideas para los combates y recuerdo que varias veces me lanzaba desde la tercera cuerda y él me atrapaba en el aire como si no fuera nada. Creo que es el tipo más impresionante físicamente de toda la lucha libre profesional. Puede hacerlo todo. Porque también es lo suficientemente rápido y ágil. ¡Qué ser humano tan aterrador!«.