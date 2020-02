Si parecía duro lo que ocurrió la semana pasada en Raw entre los dos veteranos mejor no vean lo que pasó anoche. Porque Randy Orton y Matt Hardy volvieron a tener un encontronazo en el que el segundo acabó muy mal parado. El 13 veces Campeón Mundial volvió a masacrarlo con brutales silletazos a la cabeza que hicieron preocuparse a toda la fanaticada, que asistía impotente a tales actos violentos por parte de «La Víbora».

La buena noticia, dentro de lo que cabe, es que Hardy se recuperó lo suficientemente bien como para poco después de lo ocurrido hacer una publicación en Twitter así como otra en su canal de Youtube. Tendremos que esperar a ver qué pasa la semana que viene, pero tenemos que seguir preguntándonos si esto es lo último que hemos visto de él en WWE. Su contrato acaba el 1 de marzo y podría irse de la empresa.

Pero vamos a centrarnos en el presente y después de conocer la reacción del luchador, conozcamos la de su esposa, Reby Hardy.

Is it cold in the arena or

La fanaticada se quedó helada viendo cómo Orton masacraba a Hardy. La ex luchadora solo comentó esto al respecto. En otras ocasiones suele explayarse más acerca de lo que piensa, incluso atacando cuando tiene que hacerlo. Aunque veremos si hace más publicaciones en las próximas horas.

Por otro lado, Matt sí que hizo más.

Sitting in my #ChairOfWheels at the hospital & just realized I’ve seen this exact moment before in a PREMONITION.

One ESSENCE must PERISH for a new ESSENCE to be RESURRECTED.

WATCH #FreeTheDELETE—> https://t.co/RakxD3woe1 https://t.co/E0oAcnqwWq pic.twitter.com/TUEwauPrx7

— The UNKILLABLE Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) February 18, 2020