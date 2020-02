AJ Styles ha estado fuera de acción más de dos semanas debido a una lesión sufrida en el hombro durante la campal de Royal Rumble 2020. El veterano luchador cayó mal después de una lanza de Edge, teniendo que detener su carrera en los encordados para recuperarse de los daños sufridos. Hubo un momento en que se dudó de si podría estar en WrestleMania 36. En realidad, no está confirmada su presencia, pero el hecho de que anoche en Raw volviera a la acción es una buena muestra de que nadie debe preocuparse por eso. Aunque «The Phenomenal One no entró en acción.

► AJ Styles regresa a WWE: ¿Qué pasó en Raw?

Lo que hizo fue aparecer con The OC para realizar un segmento en el que los tres se burlaban de como él es el mejor de WWE, de cómo no podría hacerse una temporada de WrestleMania sin incluirlo, de cómo es «Mr WrestleMania». Styles dio muchas muestras de que sí va a estar en el magno evento. También nombró a posibles oponentes: Brock Lesnar, Roman Reigns, The Undertaker o Shawn Michaels para el 5 de abril.

Hizo una promo perfecta para que próximamente aparezca The Undertaker para explicarle por qué no tiene razón. Porque parece que será El Enterrador su rival en el PPV más importante de todos. Pero eso lo veremos en las siguientes semanas, ahora mismo nada es oficial.

El discurso de Styles finalizó cuando entró en escena Ricochet para interrumpirlo. Parecía que los dos podrían verse las caras en un nuevo mano a mano. Pero en realidad el retador al Campeonato WWE enfrentó a Karl Anderson. Esto quizá fue un balde de agua fría para muchos que esperaban ese combate, y también una muestra quizá de que «The Phenomenal One» no está del todo listo para entrar en acción. La participación de Styles en el programa finalizó cuando el réferi lo expulsó de ringside durante la lucha de su amigo, la cual este perdió.