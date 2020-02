Matt Hardy sale de Raw en camilla: ¿se despide así de WWE?

Esta noche en Monday Night Raw pudimos haber visto la última aparición de Matt Hardy en esta etapa con WWE, y tal vez en la historia de su carrera luchística.

Todo ocurrió cuando al inicio del show, Orton salió al ring en medio de sonoros abucheos, aunque eso a este le importa absolutamente nada. Así como tampoco le importa que los fans le griten «apestas» tras recapitular los brutales conciertos de sillas que le ha aplicado tanto a Edge como a Matt Hardy.

Orton dijo: «Esta noche, se supone que enfrentaré a Matt Hardy en una lucha súper libre, pero parece que eso no ocurrirá hoy«.

Justo allí apareció Hardy, con un cuello ortopédico, para volver a cuestionar a Orton qué demonios le pasaba. Orton solo atinó a decirle que Matt debió haber dicho «adiós» la semana pasada, cuando todavía podía caminar. Dudó en aplicarle un RKO, y luego dijo que amaba a Edge como si fuera su hermano, por lo que sentía mucho lo que le había pasado.

Luego, regresó al ring y Matt se armó con una silla, pero Orton fue más astuto y audaz y le hizo llegar hasta las sogas para rebotarlas en su cuello con una guillotina y allí entrar al ring, conectar un RKO y golpear con la silla a Hardy por todo su abdomen. Para finalizar, Orton aplicó una serie de brutales silletazos a la cabeza de Hardy contra las escalinatas metálicas, en un hecho que hizo llorar a los fans.

Y, aunque WWE publicó un vídeo inédito en donde aparece camino al hospital, Hardy se recuperó rápidamente para tuitear y hasta publicar un vídeo en YouTube:

When tragedy FRACTURES you, SHATTERS you.. Pick up the pieces & recreate yourself into something GREATER.

The #BROKEN pieces won’t be lost in limbo forever.

NEVAH LOSE FAITH. https://t.co/85oBEgSBze pic.twitter.com/ao890JSC6d

— The UNKILLABLE Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) February 18, 2020