Matt Hardy elige rivales soñados para Jeff Hardy

Ahora que Jeff Hardy ha vuelto a AEW, ¿contra quien tendrá su primera rivalidad individual? Recordemos que este próximo viernes en Rampage unirá fuerzas a Matt Hardy, Hook e Isiah Kassidy contra The Firm en The Firm Deletion en la Hardy Compound. Pero, ¿contra quien nos gustaría que luchara después en un mano a mano? Quizá, la pregunta sería: ¿contra quién no? Cuando alguien de la talla del Enigma Carismático está sano y en activo todos soñamos con grandes combates, aún sabiendo que no es el mismo que era en sus mejores tiempos.

> Matt Hardy elige para Jeff Hardy

Pero si se mantiene saludable, en todos los sentidos, aún tiene mucho que ofrecer a la lucha libre profesional. Aunque cualquiera esperaría que esté trabajando mucho más con su hermano que en solitario. De todas maneras, dejamos a un lado eso, para pensar en qué luchas podría tener él mismo. Y no porque queramos especular con ello sino porque justamente Matt le ha elegido algunas de ensueño en The Extreme Life of Matt Hardy. Todas ellas magníficas. Si no fuera tan prometedor lo del viernes casi diríamos que acabe ya para empezar con alguna.

«El primero que voy a decir es Kenny Omega. Jungle Boy, Sammy Guevara, MJF, y diría Wardlow«.

Luego, Jon Alba le señaló a Orange Cassidy, el actual Campeón Internacional AEW, a lo que Matt contestó:

«Oh, Dios mío, sí. Eso será increíble«.

Cualquiera de ellas sería una lucha impresionante. Y es interesante apuntar que Jeff Hardy nunca enfrentó a ninguno de ellos. Así como también que seguramente todos ellos querrían hacerlo. Empezando por el Campeón TNT, que se inició en la lucha libre con el Enigma Carismático como inspiración.

¿Qué lucha te gustaría para Jeff Hardy?