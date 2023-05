Konosuke Takeshita le dice a Nick Jackson que la historia de The Bloodline en WWE es mejor que la de The Elite en AEW. Esto durante el episodio más reciente de Being The Elite. Recordemos que el luchador japonés está trabajando actualmente con The Young Bucks y Kenny Omega después de que Don Callis lo añadiera a la alianza contra el Blackpool Combat Club para igualar la disputa numéricamente. Es de suponer que los ocho luchadores se verán las caras en Double or Nothing, ya sea en un combate entre todos o en otro tipo de enfrentamientos.

> Konosuke Takeshita prefiere The Bloodline

“Bloodline much better” Konosuke Takeshita acknowledges The Bloodline as the better story 😂😂😂 pic.twitter.com/EsQreVnvrJ — Wrestle Ops (@WrestleOps) May 1, 2023

Pero ahora continuamos con el mencionado programa de YouTube para conocer cómo pudo darse esa situación en que Takeshita eligiera al equipo de Roman Reigns, The Usos y Solo Sikoa por encima del suyo. No tanto el equipo como la historia. Lo cual posteriormente Jackson puso en conocimiento de Omega. Matt estaba intentando contarle a Konosuke la historia de The Elite en AEW pero el nativo de Japón parecía aburrido. Nick Jackson dijo entonces que la trama Bucks-Omega no tiene igual en la lucha libre, con lo que su nuevo amigo no estuvo de acuerdo:

«Está bien. Bloodline mucho mejor«.

Más adelante, Nick Jackson se acercó a Kenny Omega en el backstage y le contó lo que dijo Konosuke Takeshita. Inicialmente, parecía que Omega estaba molesto, pero luego bromeó diciendo que podía ver de dónde venía Takeshita.

Nick Jackson: «No vas a creer esto. No vas a creer el problema con el que me acabo de encontrar«.

Kenny Omega: «¿Qué pasa? ¿Quién cagó en tus Wheaties?».

NJ: «Takeshita cree que hay una mejor historia en la lucha libre que la nuestra«.

K.O.: «¿Hablas en serio? Bueno… oh, The Bloodline, ¿verdad? Por supuesto. Quiero decir, solo somos una copia barata de todos modos. Ah, no hay nada de qué preocuparse, lo que sea. Está todo bien. Seguimos siendo los segundos mejores. ¿Tercero? ¿Segundo, tercero? Nada mal. Creo en su historia. No creo lo que somos…».