Matt Hardy analiza el panorama del Campeonato WWE

En una lucha que se llevó a cabo en el SmackDown desde Berlín a inicios de este mes, Drew McIntyre logró finalmente lo que había anhelado durante meses, derrotando a Cody Rhodes en los Tres Niveles del Infierno para convertirse en el nuevo Campeón Indisputable WWE, pudiendo finalmente celebrarlo frente a un gran marco de público en vivo.
► Nuevos horizontes de cara a WrestleMania 42
La decisión de coronar a Drew McIntyre como Campeón Indiscutible de la WWE fue, según se informa, respaldada tanto por «El Guerrero Escocés» como por el ahora excampeón Cody Rhodes, quien ahora tendrá que labrarse un nuevo camino hacia WrestleMania 42. Al respecto, en una edición reciente de «The Extreme life of Matt Hardy», la estrella de TNA, Matt Hardy, coincidió con Rhodes al analizar la posible escena del título mundial de camino a «El Show de los Shows», donde se mostró satisfecho de no volver a verr una revancha entre «The American Nightmare» y Roman Reigns.
«Como evento principal de WrestleMania, personalmente preferiría algo nuevo, un nuevo gran enfrentamiento. Creo que poner a Drew McIntyre como campeón realmente le da un aire fresco a todo, le da un aire nuevo a la escena, y despierta la curiosidad de la gente por saber quién será su retador. ¿Conseguirá mantener el título hasta entonces? ¿Conseguirá Cody la revancha? Hay muchas posibilidades y eso le da un aire nuevo a todo. Creo que es bueno hacerlo de vez en cuando.»
«Hemos tenido dos de estos eventos principales de Cody vs. Roman. No me importa no tener otro. Podrían tener un revancha en otro momento y anunciarlo como un combate muy importante en cualquier tipo de programa, pero creo que es el evento principal de WrestleMania; es hora de hacer algo nuevo.»
Este fin de semana, tanto Roman Reigns como Cody Rhodes competirán en el Royal Rumble varonil de este año, mientras que Drew McIntyre defenderá su título contra Sami Zayn, por lo que en solo unos días ya podríamos tener un panorama más claro de lo que podría suceder en el gran evento.