Varios luchadores de NXT y AAA estarán en Royal Rumble 2026

Con el Royal Rumble a solo unas horas de llevarse a cabo en Arabia Saudita, la mayoría de los fans solo piensan en quiénes podrían ser las posibles sorpresas en los combates masculino y femenino. Si bien algunos nombres confirmados, nunca se anuncian a los treinta participantes, dejando espacio para que se produzcan algunos regresos o estrenos de Superestrellas contratadas o recontratadas por la compañía.

► Mr. Iguana sería la sorpresa por parte de AAA

Ya circulan los rumores de que nombres como Tiffany Stratton estarán en el Royal Rumble, e incluso Brock Lesnar (quien también sonaba en los rumores) ha confirmado ya su participación. Ahora, algunos nombres de NXT e incluso de Lucha Libre AAA se podrían sumar a las respectivas contiendas.

Fightful Select informa que Lola Vice había sido mencionada para el combate del Rumble Femenil junto con Sol Ruca, quien previamente se rumoreaba para el evento y estuvo ausente de la reciente edición de WWE NXT. Además, PWInsider Elite confirmó posteriormente que ambas mujeres, junto con Kelani Jordan, estaban allí, con la expectativa de que todas compitieran este fin de semana.

Mientras tanto, Wrestlevotes Radio en Fightful informó que el luchador de AAA, Mr. Iguana, también se había mencionado para el Royal Rumble Varonil. Sin embargo, a diferencia de las estrellas de NXT, no se confirmó si Iguana viajó a Riad con el elenco de la WWE, y el luchador tampoco ha dado pistas sobre su presencia en redes sociales, manteniéndose en silencio sobre este tema.

De concretarse lo de Mr. Iguana, el popular luchador sería el primer luchador de AAA en luchar en el Royal Rumble desde que WWE compró AAA el año pasado, y el primer luchador de dicha compañía en luchar en un Rumble desde 1997 (que lo ganó Steve Austin), que tuvo lugar durante la breve relación laboral entre AAA y WWE. El Royal Rumble del 97, y que contó con la participación de varios luchadores de AAA, como Mil Máscaras, Latin Lover, Cibernético y Pierroth.