Uno de los momentos más llamativos en lo relativo a AEW en los últimos días es ver a Tony Khan vendiendo el ataque de Jack Perry y The Elite en Dynamite durante el draft de la NFL; incluso Vince Russo ha elogiado al presidente de la casa Élite:

«¡Esta puede ser la IMAGEN MÁS IMPRESIONANTE que he visto en toda mi vida! Como diría el GRAN RAVEN… ¡ESPECTACULAR!».

This may be the SINGLE MOST GREATEST PICTURE I'VE EVER SEEN IN MY LIFE!!! As the GREAT RAVEN would say . . . TREMENDOUS!!! pic.twitter.com/b1T55XZa8w

— Vince Russo (@THEVinceRusso) April 26, 2024