WWE está buscando continuamente nuevo talento. Hoy día se enfocan más en el deporte universitario. El motivo es que de esa manera pueden enseñar a un luchador desde cero sin tener que eliminar sus «malas costumbres» de años y años de carrera en otros sitios. Pero sin perder de vista las demás compañías. Intentaron hacerse con los servicios de Will Ospreay o Kazuchika Okada pero no pudieron hacerlo ya que estos prefirieron unirse a AEW.

► El reclutamiento de WWE

Hablando recientemente en su pódcast, Six Feet Under, The Undertaker contaba detalles sobre cuáles son las estrategias de reclutamiento que tiene el imperio de la lucha libre en la actualidad. Antaño fueron distintas. Y no tenemos que irnos tan lejos en el tiempo. Por ejemplo, la mejor época de NXT, al menos en cuanto a calidad del producto, vino gracias a que se encargaron de firmar a los mejores luchadores de ROH, PWG o las indies.

En cuanto a cómo WWE recluta talentos: «Hay una cuota de chicos que toman de las independientes, pero estoy bastante seguro de que ahora el objetivo es asistir a los Combines de la NFL, los Combines de la Big 12, y reclutar ese tipo de atletas, y también tienen entrenamientos abiertos. Tuvieron uno en Australia cuando estábamos allí hace un mes más o menos [para Elimination Chamber: Perth]. Es muy diferente. Es otra capa de la evolución del producto y los atletas».

Sobre los jugadores en el Combine de la Big 12: «¡Guau! Ese Combine de la Big 12 al que fui, hombre … cuando jugaba en la escuela secundaria, no teníamos corredores, receptores abiertos corriendo 40 yardas en 4.5 [segundos], y estos tipos son de 300 libras, 6 pies 6 pulgadas, simplemente impresionantes.»