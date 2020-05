AJ Styles volverá a Monday Night Raw esta noche; sin embargo, no se ha definido el rol que tendrá en el programa, aunque se especula que sería el eventual reemplazo de Apollo Crews para la lucha de escaleras en Money in the Bank 2020 que se transmitirá el próximo domingo 10 de mayo. ¿Será ese el motivo?

► Más sobre el regreso de AJ Styles a Raw

Mientras hablaba en el podcast de Sunday Night Main Event, Dave Meltzer habló sobre el regreso de The Phenomenal One. Dijo que se tuvo que cambiar el plan en lo que respecta al regreso de AJ Styles a la programación de los lunes por la noche.

La misma fuente reveló dijo que WWE originalmente planeó que AJ Styles estuviera fuera de acción por mucho más tiempo, luego de caer derrotado en WrestleMania 36, pero su prematuro regreso podría ser un intento de WWE para aumentar los bajos ratings, que el lunes anterior alcanzó el peor registro de audiencia en la historia.

También se especula que WWE podría pensar en un cambio de bando para "El fenomenal", ahora que Luke Gallows y Karl Anderson ya no están. Sin embargo, eso podría no ser posible teniendo en cuenta que no dispone de muchos rudos en su elenco, sumado al hecho de que el actual Campeón WWE está en el bando bueno y necesitará retadores de peso, además de Seth Rollins. En todo caso, aún no existe información oficial que confirme el motivo del regreso de Styles a Raw, o sobre cuál será su siguiente objetivo.

También podríamos ver esta noche si Styles estrenará nuevo atuendo luchístico o si seguirá utilizando el diseño de The OC, como lo había manifestado previamente.