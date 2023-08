El último fin de semana de este mes no habrá mejor ciudad en la que estar que Londres, capital mundial de la lucha libre no sólo por AEW All In. También por otros eventos de menor calado que ofrecerán varias promotoras locales.

Y entre los shows de este «All In Weekend» sobresale por encima de todos el 11 aniversario de RevPro. Sólo por su primer anuncio, el pasado mayo, se entiende por qué: Will Ospreay vs. Shingo Takagi. Una de las mejores sagas luchísticas del último lustro, sino la mejor, que verá nuevo episodio, esta vez bajo los focos de la promotora británica.

NJPW supone importante baza para este evento porque además, ya informamos de las implicaciones competitivas de Tomohiro Ishii, Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita.

► El Bullet Club en RevPro

Y las aportaciones del «King of Sports» no quedan ahí. Ahora, RevPro anuncia que Katsuyori Shibata y El Phantasmo colisionarán contra David Finlay y Gabriel Kidd (acompañados de Gedo).

Potencial «show stealer» de la velada, El Phantasmo se agencia de compañero a Shibata (actual Campeón Puro ROH) para la rivalidad que mantiene con el Bullet Club, liderado por Finlay, quien lo expulsó del grupo de no muy buenas maneras. Especialmente interesante será ver las interacciones entre Shibata y Kidd.

Saturday August 26th

Copper Box Arena, London Former Undisputed British Heavyweight Champion KATSUYORI SHIBATA is back! Shibata & ELP VS Kidd & Finlay TICKETS: https://t.co/OH5VPnK65W pic.twitter.com/zKhzKZ1eCl — Revolution Pro (@RevProUK) August 3, 2023

Añadido que deja así el menú luchístico de este RevPro 11 Year Anniversary Show, a celebrarse el 26 de agosto desde la Copper Box Arena de Londres.

Will Ospreay vs. Shingo Takagi

JJ Gale vs. Kosei Fujita

Zack Sabre Jr. vs. Ricky Knight Jr.

Tomohiro Ishii vs. Luke Jacobs

CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO COMPLETO REVPRO: Michael Oku (c) vs. Trent Seven

Mickie James vs. ?

Katsuyori Shibata y El Phantasmo vs. David Finlay vs. Gabriel Kidd