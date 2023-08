Kevin Owens analiza el éxito de The Bloodline

Kevin Owens ha sido una de las Superestrellas más importantes de los últimos meses en la WWE, y a inicios de este año logró concluir su historia con The Bloodline al conquistar, junto a Sami Zayn, el Campeonato Indisputable de Parejas WWE en WrestleMania 39, y desde entonces han logrado defender con éxito los títulos en cada oportunidad que han tenido.

► Kevin Owens no se atribuye el éxito de The Bloodline

The Bloodline es, sin duda, una de las mejores historias que ha producido WWE, ya que continúa fortaleciéndose más de tres años desde su creación. Muchas superestrellas de la WWE han sido parte importante de la historia y eso incluye a Kevin Owens, quien tuvo varios encuentros titulares contra Roman Reigns en el proceso, aunque fue incapaz de arrebatarle el título.

Durante una entrevista reciente con Ariel Helwani de TNT Sports, Kevin Owens habló sobre su participación en la historia de The Bloodline y se negó a atribuirse el gran éxito de esta historia.

“No me siento responsable de nada de eso… fue una pequeña parte. Simplemente ya tengo una historia de 20 años con Sami. Sami y The Usos hicieron esa historia, pero yo solo entraba y salía aquí y allá. Siempre fui la opción obvia para terminar esa parte de la historia… el mérito es de esos muchachos. Obviamente quería que fuéramos nosotros el evento principal porque sentí que nuestra historia lo merecía al 100 por ciento. Sami y The Usos se lo merecían y estoy muy contento de que haya funcionado. Excepto por Roman, tal vez en los últimos dos años y todo lo que ha estado haciendo con el título… Creo que he tenido la mejor carrera de todos y me siento muy afortunado de estar, solo estar allí y estoy muy agradecido por todo.”

Actualmente Kevin Owens está fuera de acción por una lesión en sus costillas y se desconoce cuándo volverá a competir. Evidentemente, será una baja para SummerSlam.