La peor noticia de Crown Jewel 2022 fue la lesión de Logan Paul. Después del evento premium, tras no haber podido vencer a Roman Reigns por el Campeonato Indiscutible, el joven luchador dio a conocer que sufrió un desgarro en meñiscos, ligamento cruzado anterior y medio, y que estaría informando en cuanto supiera más detalles. De momento, no lo ha hecho, pero sí tenemos más detalles gracias a nuestro compañero Dave Meltzer, quien estuvo compartiendo lo que ha ido sabiendo en Wrestling Observer Radio.

► Logan Paul, lesionado

«Logan Paul no tuvo tanta suerte, se lastimó la rodilla… Fue cuando lo de la mesa, cuando saltó sobre la mesa, por lo que entiendo… Estuvo genial». Así señalaba el Editor en Jefe del WON que la lesión ocurrió cuando «Maverick» se lanzó sobre la mesa de comentaristas donde estaba el «Jefe Tribal». Hasta ahora no estaba claro cuando realmente había ocurrido, se especulaba también con el momento en que saltó hacia fuera de ring sobre The Usos al final del combate. Meltzer informa también de que el alcance del daño aún no está claro:

“Sé que recibí un mensaje en el que decían que no sabían si se había desgarrado el ligamento cruzado anterior, pero, de nuevo, no lo han revisado. Al principio, se pensó que sí, pero probablemente sabremos más en uno o dos días. Entonces, puede que no sea tan malo, pero podría serlo. Un ligamento cruzado anterior desgarrado lo mantendría fuera durante más de 6 meses. Si es lo otro, todavía estará fuera por un tiempo. ¿Alguna vez has visto a alguien en su tercer combate ser tan bueno».

Como vemos, Dave Meltzer también está impresionado con Logan Paul.

¿Os gustó la actuación de Logan Paul en Crown Jewel 2022?