ÚLTIMA HORA: Logan Paul se lesionó en Crown Jewel

Logan Paul se enfrentó a Roman Reigns en Crown Jewel por el Campeonato Universal Indisputable WWE, en lo que fue apenas su tercer combate como luchador, y realmente impresionó al Universo WWE, convirtióendose en la celebridad que mejor se ha desempeñado en un ring de WWE, y su esfuerzo llevó al límite al Jefe Tribal, quien tuvo que aprovechar una distracción de su rival para retener el título y encaminarse hacia los 800 días como máximo monarca. Aún así, el famoso YouTuber de 27 años pareció disfrutar este combate, a tal punto que grabó en su celular su arriesgada plancha desde la cuerda superior.

► Logan Paul podría estar fuera entre seis a nueve meses

A pesar de la buena impresión que Logan Paul causó debido a su combate en Crown Jewel, parece que tendrá que pagar un alto precio, luego de que él mismo anunciara en sus historias de Instagram que ha sufrido una lesión de ligamento cruzado anterior y medio, y quizás los meñiscos de su rodilla derecha. Evidentemente dejará el Reino de Arabia Saudita en muletas e iniciará un largo proceso de recuperación.

«Desgarro en meñiscos, ligamento cruzado anterior y medio. Los mantendré al tanto»

Logan Paul indicó también que esto ocurrió durante el encuentro, aunque no precisó el momento exacto. Considerando que tuvo algunas maniobras arriesgadas desde el aire —además de la plancha grabada en video—, no se descarta que haya ocurrido sobre el final, cuando se lanzó sobre The Usos, lo cual explicaría que haya podido trabajar bien durante el resto del combate, aunque otra teoría pudo ser que estas maniobras simplemente complicaron el desgarro que pudo haber sufrido minutos antes.

En todo caso, según la severidad de la lesión en su rodilla derecha, es posible que tenga que pasar por una cirugía y permanecer fuera de acción entre seis y nueve meses, por lo que solo resta desearle una pronta recuperación y que pueda volver a la actividad cuanto antes.