Logan Paul entró a Crown Jewel para luchar contra Roman Reigns por el Campeonato Indiscutible. Dio una nueva magnífica actuación pero no fue suficiente como para vencer al «Jefe Tribal». Acabó cayendo después de una lanza tras una distracción provocada por The Bloodline, quienes fueron confrontados también por Jake Paul.

Omos estuvo en el evento premium para verse las caras con Braun Strowman en un choque de gigantes en el que lanzó a su oponente de un lado al otro del encordado cual juguete como nunca nadie había hecho. No obstante, fue sorprendido por el Running Powerslam del «Monstruo Entre Monstruos» y terminó perdiendo.

► Logan Paul y Omos brillaron en Crown Jewel

Hablamos de ambos luchadores porque gustaron especialmente a los oficiales de WWE en medio de un show con el que quedaron realmente contentos, según informan desde PWInsider.

En el caso de Paul, elogiaron su trabajo y su aplomo en backstage. En el de Omos, se mostraron satisfechos con su trabajo y, en general, con lo que viene haciendo últimamente. La sensación detrás del escenario es que está progresando bien. Seguiremos viendo cómo continúan con sus jóvenes carreras de Superestrellas.

Aunque Logan Paul no dará continuación a la suya pronto porque en Crown Jewel sufrió una lesión que le obligará a una recuperación de varios meses. Que sepamos, Omos se encuentra bien. También recibió elogios de Braun Strowman por ser un buen rival. De momento, no se sabe si ambos van a continuar con su historia o no.

Teniendo en cuenta que el próximo evento premium será Survivor Series probablemente estas rivalidades sigan adelante y se vayan conectando en las siguientes semanas hasta que todas confluyan entonces en menor medida pero creando pequeños momentos emocionantes dentro de combates espectaculares.

¿Qué os parecieron las actuaciones de Logan Paul y Omos en Crown Jewel?