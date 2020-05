Desde antes de WrestleMania 36, un hacker se ha metido en las transmisiones televisivas de WWE SmackDown para revelar importantes detalles de cómo Sonya Deville traicionó a Mandy Rose para confabular con Dolph Ziggler y hacerle cuarto mientras el pobre gordito de Otis lloraba. Aunque en las promos se ha visto a un hombre, sin tatuajes, que habla y mueve cosas en el computador, sin embargo, no hace mucho empezó a escucharse la voz de una mujer.

► ¿Maryse es el hacker de SmackDown?

Que de acuerdo a Mandy Rose en una entrevista para el podcast Gorilla Position, podía ser la voz de una ex Campeona de Divas y esposa de una Superestrella WWE:

"¿Mi predicción? Para ser honesta, no tengo ni idea. Pero... la voz suena muy... en realidad, es gracioso... porque The Miz estaba caminando el otro día tras bambalinas y me dijo que pensaba que la voz sonaba como la de Maryse. Y le dije: '¡Wow! No había pensado en eso. ¿Dios mío, es Maryse?' Aunque no voy a mentir, estoy feliz porque expuso a Sonya y a Dolph. Pero no, no tengo idea. No sé quién es el hacker".

Los rumores de que el hacker sea CM Punk ya se disiparon, al igual que los de Karrion Kross y Scarlett Bordeaux. Sigue en pie los de Chad Gable y Mustafa Ali. Esperemos que WWE decida culminar con esta historia, y no se vaya ir a la basura sin que haya una conclusión a todo esto del hacker.