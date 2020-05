Sin disputar un combate desde WrestleMania 36, The Undertaker es el nombre más en boga en la industria luchística gracias al documental 'Undertaker: The Last Ride'. El tercer y por ahora último episodio del mismo, titulado 'End of an Era', pivota en torno a los encuentros que Taker protagonizó en Super Show-Down y Crown Jewel de 2018, donde el veterano, junto a Kane, retomó sus viejas hostilidades con Shawn Michaels y Triple H, llevándolo a aquel Brothers of Destruction vs. DX en la cita saudí que todos sus protagonistas reconocen fue un completo desastre.

Camino al infame choque, durante el episodio de Monday Night Raw del 15 de octubre de aquel año, pudimos ver una promo de "The Phenom" y "The Big Red Machine" en forma de respuesta al reto lanzado días antes por HBK y "The Game".

► Las tres palabras de The Undertaker a DX

Aunque parece que los hermanos tenían otro mensaje para sus rivales que no fue incluido en el montaje final.

«Triple H y Shawn Michaels, tenéis tres palabras para nosotros, 'Are you ready?' Pues nosotros tenemos tres palabras para vosotros». «Iros a tomar por culo».

Si bien esta parte del documental resulta interesante por varias confesiones del "Deadman" respecto a su relación con Shawn Michaels, así como el ya comentado reconocimiento de la poca calidad del combate de Crown Jewel, en ningún momento hay visos de autocrítica hacia el meollo del asunto: que estas cuatro leyendas aceptaran llevar a cabo tal esperpento. Ya el Taker vs. HHH previo en Australia no tuvo sentido alguno bajo el punto de vista narrativo, pero al menos, las hostilidades pudieron quedarse ahí.

El mayor problema fue la continuidad de la historia, detonada bajo ese mismo PPV, cuando los BOD atacaron a traición a DX. Todo, en vistas al jugoso cheque que les esperaba por desplazarse a Riad, salida del retiro de Michaels incluida. Paradójico, asimismo, que Taker alabe sus dos duelos con "The Showstopper" minutos antes en el documental, deteniéndose precisamente en la excelente narrativa de los mismos.