Desde que el famoso hacker de WWE entró en el panorama de SmackDown, no han faltado los fans que dicen que quien está detrás del hacker es CM Punk. De hecho, FOX Sports no ha dejado pasar esta oportunidad para poner a pensar a los fans acerca de si Punk es el hacker o no.

«¿Tengo su atención ahora?»

Sin embargo, H Jenkins de Ringside News ha podido saber que CM Punk NO es el misterioso hacker de SmackDown, y que lo que hizo FOX es solamente jugar con la gente, para así atraer más ojos a WWE Backstage, especialmente la próxima semana, en la que Punk regresará como panelista. Por ahora nadie sabe quién es el hacker a ciencia cierta, más allá que han surgido los nombres de Chad Gable y Mustafa Ali como posibilidades.

Además, un fan dijo en Twitter que en el más reciente vídeo del hacker, aparecen unas manos y las manos no tienen los famosos tatuajes de CM Punk de DRUG FREE (o LIBRE DE DROGAS):

I'm so sorry to do this. But for those of you who wished this to be @CMPunk (i certainly did). It's not. Punks fingers have tattoos on them. 😭💔 pic.twitter.com/PwgZrNtUMI