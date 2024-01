Royal Rumble 2024 será en menos de tres semanas, ya que se celebrará el 27 de enero desde el Tropicana Field de St. Petersburg (Florida, EEUU), y que provisionalmente presenta el siguiente cartel:

CAMPEONATO UNIVERSAL INDISCUTIBLE WWE: Roman Reigns (c) vs. LA Knight vs. Randy Orton vs. AJ Styles

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Logan Paul (c) vs. Kevin Owens

ROYAL RUMBLE VARONIL: Cody Rhodes, CM Punk, Shinsuke Nakamura, Drew McIntyre, Bobby Lashley y 25 luchadores más por determinar

ROYAL RUMBLE FEMENIL: Bayley, Nia Jax, Becky Lynch, Bianca Belair y 26 luchadoras más por determinar

► Mark Henry analiza el combate por el Campeonato Universal Indisputable WWE

Sin duda, uno de los combates atractivos del próximo evento premium es el que protagonizará Roman Reigns, quien defenderá su título en contra de LA Knight, AJ Styles y Randy Orton. Al respecto, el miembro del Salón de la Fama de la WWE, Mark Henry, está ansioso por presenciar la lucha entre estos cuatro, y durante una aparición reciente en el reciente episodio de Busted Open, afirmó que la WWE puede causar una sorpresa en el combate y que será diferente a otros combates que ha protagonizado el Jefe Tribal.

«Van a hacer algo que nos va a sorprender, fue lo primero que pensé. (…) Es un mal pensamiento porque quieres que todo culmine en WrestleMania. Sin embargo, no podría haber cuatro muchachos que puedan llevar a cabo una pelea como esta entre todos los muchachos que trabajan para esa compañía. Voy a dejar constancia en este momento, solo Randy Orton y AJ Styles, psicólogos brillantes cuando se trata de armar las cosas. Roman, para todos esos fanáticos y personas que no son fanáticos de Roman Reigns porque sienten que sus luchas ‘Están tan reglamentados que son el mismo encuentro’… no esta vez. Va a ser diferente, y su estructura va a ser diferente debido a las principalidades».

Henry dijo que está emocionado de ver este encuentro en particular porque siente que los fanáticos no sabrán qué sucederá después. Desde que ganó el título mundial en agosto de 2020, «El Jefe Tribal» solo ha estado en una lucha de varios hombres, misma que se dio en WrestleMania 37, cuando se enfrentó a Adam Copeland y Bryan Danielson, derrotándolos sin atenuantes.