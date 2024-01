Cartel actualizado de Royal Rumble 2024

Ya va siendo hora de que Roman Reigns se gane el sueldo y defienda el Campeonato Universal Indiscutible WWE, luego de su último encuentro titular (televisado) en SummerSlam, ante LA Knight, hace ya cinco meses.

Y aunque se dijera que no habría revancha, ayer se confirmó que el otrora Eli Drake gozará de una nueva oportunidad. Eso sí, con la competencia de otros dos retadores, Randy Orton y AJ Styles, pues Reigns quiso interferir en la Triple Amenaza que estos gladiadores disputaban por situarse como único contendiente. De resultas, Nick Aldis decidió formalizar un Fatal 4-Way para Royal Rumble, para disgusto de «The Tribal Chief».

Por su parte, Logan Paul también afrontará un reto titular como Campeón de los Estados Unidos WWE, ante Kevin Owens, quien con su victoria anoche sobre Santos Escobar se ganó tal derecho.

Mientras, las luchas que dan nombre al inminente «PLE» sumaron nuevos integrantes: Bianca Belair y Bobby Lashley.

Se encamina ya WWE hacia Royal Rumble, cita que se celebrará el 27 de enero desde el Tropicana Field de St. Petersburg (Florida, EEUU), y que provisionalmente presenta el siguiente cartel.

EXCLUSIVE: Following #TheBloodline's beatdown of @RandyOrton, @AJStylesOrg and @RealLAKnight, The Head of the Table is riding high until @HeymanHustle informs him of @RealNickAldis' decision to make a Fatal 4-Way Match for #RoyalRumble.#SmackDown: New Year's Revolution pic.twitter.com/LGUqeCa6vt