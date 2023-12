No existe fanático en la lucha libre que no sepa que los Dem Boys eran Jay Briscoe y Mark Briscoe. Aclaración: no es un término que ellos inventaron, ni siquiera nació dentro del pro wrestling. Este sigue haciendo referencia al apodo que tenía el equipo que formaba con su hermano, The Briscoes, en las pantallas durante sus entradas o en sus camisetas. Sin embargo, en una reciente publicación en X, WWE on FOX utilizó «Dem Boyz» para referirse a Bobby Lashley y The Street Profits, lo cual no pareció nada bien a Mark.

► Mark Briscoe vs. WWE on FOX

For real?? This shit is hilarious. @TripleH, whoever runs this twitter should probably be fired for lack of knowledge. Or they need the taste slapped out of their mouth for lack of reverence https://t.co/lQupDA91Ds — Mark Briscoe (@SussexCoChicken) December 10, 2023

«¿En serio? Esto es hilarante. Triple H, quien sea que maneje este Twitter probablemente debería ser despedido por falta de conocimiento. O necesitan que les saquen el mal gusto de la boca por falta de respeto.»

Aún así, con el paso de las horas, el veterano luchador se tranquilizó:

Oh yea, thatsss why I quit posting on Twitter lol. Just logged back on…woww. Some of y’all are wild lol. I just miss my brother, that’s all, and I got a little in my feelings when I seen the Fox post. @tripleh, you ain’t gotta fire nobody, times is tough. Love y’all..take it… — Mark Briscoe (@SussexCoChicken) December 10, 2023

«Oh sí, por eso dejé de publicar en Twitter jaja. Acabo de volver a entrar… woww. Algunos de ustedes son salvajes jaja. Solo extraño a mi hermano, eso es todo, y me puse un poco sensible cuando vi la publicación de Fox. Triple H, no tienes que despedir a nadie, los tiempos son difíciles. Los quiero… tómense las cosas con calma, gente.»

Podría decirse que no fue lo más adecuado que la persona que lleva WWE on FOX en X utilizara esas palabras. A no ser que quisiera crear polémica, entonces sí. Pero, ¿por qué habría de quererlo? De todas maneras, tampoco se le deben dar mayores vueltas. Los Dem Boys siempre serán The Briscoes.

Mientras, Bobby Lashley y The Street Profits se están abriendo camino en WWE. Quizá tengan éxito, quizá no.