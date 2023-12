Bobby Lashley: «WWE está buscando sitio a B-FAB»

«Es una mujer muy inteligente. Es una mujer muy interesante, eso es lo que tengo que decir al respecto. (…) B-Fab presentó algo que fue muy interesante. No estoy seguro de si vamos a trabajar con ella, pero lo que me presentó la semana pasada fue muy intrigante y quiero ver si eso puede convertirse en algo.» Aproximadamente un mes atrás, Bobby Lashley comentaba esto sobre B-FAB, exintegrante de Hit Row que está buscando en él y The Street Profits tres nuevos aliados en WWE.

► Bobby Lashley, más animado con B-FAB

En cambio, después de haber estado colaborando y pasando más tiempo con ella, conociéndola más, viendo qué tal puede funcionar al lado de los tres luchadores, The All-Mighty está más animado, como muestra en su reciente entrevista en WrestlingNewsCo. Las dudas no se le han disipado del todo pero parece que la unión va por buen camino.

«En cuanto a B-Fab, no lo sé. Ella es otra persona, tiene mucho potencial. Creo que la dirección realmente la aprecia. Ha estado trabajando mucho. Ha estado trabajando con Natalya, ha estado trabajando con TJ. Está poniendo un esfuerzo serio, y creo que eso es genial con el nuevo régimen. Están dando oportunidades a algunos de estos talentos más jóvenes, a aquellos que realmente están dando lo mejor de sí, y se puede ver en la televisión porque ves diferentes caras apareciendo todo el tiempo. Creo que B-Fab es una de ellas.

«Están tratando de encontrarle un lugar en algún lado. Si tiene la oportunidad de venir con nosotros, felicitaciones. Hasta ahora me agrada. Creo que es un talento increíble, creo que tiene muchas posibilidades y mucho potencial. Así que veremos. Creo que es genial, creo que tiene un gran potencial, pero mi enfoque directo está en ver esos títulos alrededor de los Street Profits nuevamente. Simplemente se verían bien en ellos. Necesitan tener esos títulos».