Bobby Lashley: «B-FAB es interesante, pero…»

B-FAB quiso reunirse recientemente con Bobby Lashley, entendemos que buscando que la represente como a The Street Profits. A los exCampeones de Parejas les ha ido bien, todavía no han tenido un gran éxito, pero están en una nueva historia, lo cual siempre es bueno, con un exCampeón WWE. Ella lo necesita más que ellos, pues Hit Row no funcionó en su vuelta a la empresa y desde hace tiempo no está haciendo nada.

► Bobby Lashley habla de B-FAB

Ahora, que nadie se emocione demasiado con la posible alianza porque The Allmighty no tiene claro que vaya a asociarse con su compañera, según expone en su reciente aparición en WWE After The Bell. Aunque también adelanta que está interesado en la propuesta, por lo que veremos qué sucede en las próximas semanas.

«Es una mujer muy inteligente. Es una mujer muy interesante, eso es lo que tengo que decir al respecto. Desde que me uní a The Street Profits, mucha gente me ha contactado en redes sociales o simplemente se me ha acercado en el show diciendo, ‘Oye, amigo, me encantaría unirme a tu grupo o ver qué tienen ustedes’. Por supuesto, estamos abiertos a escuchar cualquier sugerencia. Jugamos con la idea de tener a una mujer en el grupo, y también he escuchado algunas sugerencias al respecto. B-Fab presentó algo que fue muy interesante. No estoy seguro de si vamos a trabajar con ella, pero lo que me presentó la semana pasada fue muy intrigante y quiero ver si eso puede convertirse en algo.»

También queda por ver qué pasa con Ashante «Thee» Adonis, quien también ha estado desaparecido desde que Top Dolla fue despedido el 4 de septiembre y el trío que compartían se deshizo.