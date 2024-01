Mark Briscoe quiere ser Campeón TNT

Mark Briscoe es uno de los luchadores más queridos por los fans. Después del fallecimiento de su hermano Jay Briscoe, tanto los demás luchadores como los fans, le han dado su cariño y su respeto. Sin embargo, ha visto dificultades para continuar su carrera como luchador, luego de lo ocurrido con Jay.

De hecho, él ha admitido que tiene problemas para luchar a nivel individual y ha dado algunas razones por las cuales ha perdido muchas luchas desde que compite en mano a mano.

► Mark Briscoe busca mejorar en el 2024

Briscoe estuvo recientemente en una conferenciad e prensa virtual con K&S Wrestle Fest, y allí un fan le dijo que quería verlo persiguiendo el Campeonato TNT hasta que se proclamara campeón de esta correa. Esta fue su respuesta:

«Me gusta eso, me gusta eso. Me está dando un pequeño escalofrío aquí pensando en ello. Me gusta eso».

Sin duda alguna, el que Briscoe ganara el Campeonato TNT, sería un gran logro para su carrera, que siempre estuvo ligada a los logros en equipo junto con su hermano. Pero, por ahora, el título está en manos de Christian Cage y hay mucha historia por cortar allí, pues seguramente sigue la rivalidad con Adam Copeland, y a futuro, tendrá una rivalidad con el dinosaurio Killswitch.