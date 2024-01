WWE nunca ha parecido tener demasiada confianza en B-FAB -no pasó de ser una pieza sin más de Hit Row y con Bobby Lashley en la actualidad no está haciendo nada especial- pero Top Dolla (ahora AJ Francis) alienta a la empresa a que le den una verdadera oportunidad para que demuestre su valor.

► Top Dolla confía en B-FAB

«B-Fab tiene la capacidad de destacar en cualquier rol que le asignen en la televisión. Puede luchar, hablar, desempeñarse como mánager, participar en equipos o destacar como luchadora individual. Es una de las personas más talentosas de este mundo. Solo necesita que le den una oportunidad, eso es todo. Simplemente requiere tener una oportunidad. Hasta ahora, ni siquiera le han brindado esa oportunidad. Ella merece tener una oportunidad», apunta el ahora luchador independiente en Sportskeeda.

Cuando le preguntaron por qué cree que hay tantas personas en el roster que no están recibiendo oportunidades, Dolla respondió: «El roster no está saturado. Simplemente utilizan a las mismas personas una y otra vez. ¿No piensas que podrían haber encontrado la manera de darle a B-FAB una lucha de cinco minutos en algún momento durante los últimos dos años en SmackDown? [Risas] Vamos, hombre. Tengo un gran respeto por Maxxine, pero no tuvieron problema en encontrar oportunidades para ella. B-Fab ha estado entrenando más tiempo, ha estado en el roster principal por más tiempo. Tuvo su primera lucha en televisión en NXT, ya hace dos años. Ha participado en luchas individuales en eventos en vivo con [Natalya], donde han destacado. Ha participado en dark matches, donde ha impresionado con Nattie. Se trata de oportunidades, simplemente no han tenido un plan para ella. Ahora, si tienen un plan, podrá hacer todo lo que quieran que haga. Podría ser la portavoz de Lashley y The Profits. Podría ser una luchadora. B-Fab tiene el potencial para destacar en cualquier rol, es una verdadera estrella«.