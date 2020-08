Así fue el debut de Marina Shafir y Jessamyn Duke en Raw Underground

Marina Shafir y Jessamyn Duke no han acompañado a Shayna Baszler en su nueva aventura en WWE. Las dos luchadoras continúan trabajando en NXT, aunque no lo parezca por la nula presencia que tienen en televisión. Quizá lo mejor hubiera sido llevarlas con su líder a Monday Night Raw pues eso podría haber beneficiado a las tres. Pero tal y cómo le está yendo a quien fuera la gladiadora más dominante de la marca amarilla en la roja no es una afirmación que pueda hacerse con seguridad.

► Marina Shafir y Jessamyn Duke debutan en Raw Underground

No acompañaron a su amiga, siguen en el show de los miércoles, pero anoche las dos debutaron en Raw Underground. La empresa acaba de presentar este programa que muestra a Superestrella enfrentándose en una suerte de peleas de MMA. Es una idea interesante pero su éxito o fracaso dependerá del desarrollo que tenga. Sin mirar tanto al futuro, puede ser muy bueno para Shafir y Duke realmente tener una oportunidad en este sentido.

Muy bueno porque precisamente encajan bien en este proyecto teniendo en cuenta su pasado en las artes marciales mixtas. Shafir disputó cinco peleas como amateur (5-0) antes de convertirse en peleadora profesional. Como tal tuvo tres (1-2), aunque pudo luchar en la prestigiosa empresa Invicta FC. En el año 2015 se retiro con un récord total de 6-2 para centrarse totalmente en la lucha libre profesional. Como curiosidad, todas sus victorias fueron por rendición. Por otro lado, nunca fue campeona en ninguna de las compañías en las que trabajó.

La carrera de Duke como peleadora fue más prolongada. Primeramente, siete peleas como amateur (5-2). Participó en The Ultimate Fighter: Team Rousey vs. Team Tate, concurso de UFC, en el cual enfrentó a Raquel Pennington (número cinco de la división de peso gallo femenil de UFC), dando ambas la mejor pelea de dicha temporada. Como profesional disputó un total de nueve peleas (3-5, una de ellas acabó sin resultado por un rodillazo ilegal de su oponente). Colgó los guantes en 2016 con un récord total de 8-7 después de haber enfrentado a peleadoras como Bethe Correia (UFC, ex retadora al Campeonato Mundial de Peso Gallo Femenil UFC), Leslie Smith (Bellator MMA), Irene Aldana (UFC, número seis de la división de peso gallo femenil) o Cindy Dandois (PFL). Y tras haber disputado cuatro peleas en UFC. Como amateur también peleó contra Ashlee Evans-Smith (UFC). Además, cabe mencionarse que Duke fue campeona de peso pluma en Absolute Action MMA y Tuff-N-Uff; así como también campeona de peso wélter en World Muay Thai Association.

Parece, al menos en el caso de Duke, que su carrera en las artes marciales mixtas podría haberse aprovechado más para desarrollar un personaje en WWE. Del mismo modo que se ha hecho con Baszler. Esto podría hacerse si ambas se muestran dominantes en Raw Underground. Es el escenario perfecto para que así sea. Porque si bien no fueron demasiado exitosas como peleadoras, la mayoría de mujeres a las que enfrentarán en este show no tienen pasado en las MMA.

_____________________________