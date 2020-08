Randy Orton, “aburrido, lento y predecible”, dice Matt Jackson

De acuerdo a Matt Jackson, en Being The Elite, Randy Orton es bastante aburrido. Así se burló el miembro de The Young Bucks de La víbora.

La guerra en redes sociales entre AEW y WWE continúa. El más reciente hecho viene de una burla de Matt Jackson hacia Randy Orton durante la más reciente edición de la webserie Being The Elite. En el capítulo estreno, Jackson se encuentra en su cama y recibe una llamada. Allí le hacen saber que hay preocupación dentro de las filas de AEW porque el grupo demográfico de personas de más de 50 años no estaba viendo AEW Dynamite, sino la competencia, NXT.

► Matt Jackson se burla de Randy Orton, ¿cómo reaccionará la Superestrella WWE?

Así las cosas, a Jackson se le ocurre una gran idea:

"Estoy buscando algo aburrido, lento y predecible. Esa es una buena idea, pero no creo que WWE autorice una lucha de Randy Orton".

De momento, La víbora no se ha referido a este gracioso comentario, sin embargo, hay que decir que este parece ser "fuego amigo", porque recientemente Orton le pidió a Matt que le diera saludos a unos cuantos amigos que tiene y que están trabajando actualmente en All Elite Wrestling. Y lo cierto es que Orton sabe lo que hace, pues de esta forma ayuda a darle promoción a AEW, una empresa que él considera que da muy buenos shows.

Lo cierto es que Matt no es la primera persona que crítica el estilo de lucha de Orton, pues incluso varios fans han destacado que Orton es muy lento y aburrido en el ring, sí, sobre la lona, porque a nivel de participar en historias y a nivel de promos, es bastante entretenido, sobre todo cuando está motivado, como recientemente reconoció su colega Drew McIntyre.

