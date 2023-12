Mansoor: «Mis compañeros en WWE me odiaban»

La ex Superestrella WWE, Mansoor, ha sorprendido a todos al revelar que se ganó el odio de sus compañeros dentro del vestidor de WWE. Aunque, en realidad, él no tenía la culpa e intentó hacerlo todo lo mejor posible.

Y es que Mansoor llegó a WWE en 2018, pues fue parte de un tryout que hizo WWE en el Greatest Royal Rumble de 2018 en Riad, Arabia Saudita, y él fue uno de los ocho ganadores de un contrato para entrenarse en el Performance Center en Orlando, Florida.

► Los problemas que tuvo Mansoor con sus compañeros en el vestidor de WWE

Pero Mansoor ya tenía experiencia luchando en el circuito independiente de Estados Unidos, país a donde se había mudado muy joven. Y, al parecer, parte de ese conocimiento previo fue lo que le ocasionó algunos problemas tras bambalinas en WWE. Así se lo contó recientemente a Denise Salcedo en Instict Culture:

«Cuando estás en el circuito independiente, te enseñan que, cada vez que vas a un espectáculo, debes estrechar la mano de todos y presentarte. Es lo correcto. Entonces, imagínate esto:

«Voy a NXT y llego a mi primer show de NXT, y estoy estrechando la mano de todos. Y quién de todas las personas posibles… Mace… me aparta y dice: ‘No hacemos eso aquí, ¿vale? Eso es cosa del circuito independiente, ¿ok? No tienes que hacerlo. Todos aquí son tus compañeros de trabajo. Lo entendemos’. Y yo le digo: ‘Oh, ok’.

«Así que termino yendo al espectáculo en Arabia Saudita pensando: ‘No voy a molestar a nadie. No voy a estrechar la mano de nadie’. Gran error. Gran error.

«¿Quién me aparta sino mi futuro padre en la lucha, Mustafa Ali? Él me dice: ‘Oye, hermano, estoy cuidando de ti porque tú y yo, ya sabes, somos hermanos. Tienes mucho rechazo. Tienes mucha animadversión con tus compañeros.

«Tienes mucho rechazo porque no solo no saludaste a todos, sino que ganaste la maldita batalla campal por la que todos vinieron arrastrados hasta este lugar, Arabia Saudita. Y no estás siendo agradecido al respecto’. Y yo estaba como: ‘Oh, ¡estoy enloqueciendo!’. Solo podía pensar: ‘¡Dios mío!'»