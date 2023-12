Eric Bischoff: «AEW está muy cerca de ser como TNA»

Eric Bischoff ha vuelto a sus andadas, y para cerrar el año 2023 y no perder la tradición, ha hecho otra de sus fuertes críticas hacia AEW. Aunque, para fortuna de AEW y de Tony Khan, con quien ha tenido duros cruces e intercambios hasta de insultos, hay algo de la empresa que está haciendo bien.

En la más reciente edición de su podcast 83 Weeks, Bischoff aseguró que, según él, AEW estaba muy cerca de convertirse en TNA, hasta hace poco Impact Wrestling. Estas fueron sus palabras:

«AEW se ha comprometido a realizar shows frente a audiencias en vivo, lo cual se vuelve cada vez más desafiante con el tiempo. Dicho esto, no están produciendo su espectáculo en un estudio de grabación. Pero esa es la única cosa en la que no son bastante similares a TNA.

«De resto… Su marca, su producto, se ha exagerado, se ha sobrevalorado, no cumplen las expectativas de los fans y cuentan con una gran cantidad de talento antiguo de WWE que ha salido del sistema de allí y se han establecido principalmente como luchadores estrellas en el producto de AEW, que es similar a lo que pasó en su momento en TNA.

«La única diferencia, en su favor, es que Tony se ha comprometido a seguir presentando un espectáculo frente a una audiencia en vivo y no ha buscado hacer sus shows en un estudio de televisión como le tocó a TNA».

AEW is TNA all over again. @83Weeks pic.twitter.com/bvz0nrM7H5

— Eric Bischoff (@EBischoff) December 26, 2023