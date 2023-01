Mandy Rose aparecerá en TV para contar su historia

La ex Campeona NXT, Mandy Rose, tuvo un mes de diciembre bastante movido: perdió su título ante Roxanne Pérez y menos de 24 horas después, fue despedida por conocerse de que su sitio de FanTime tenía contenido explícito para adultos: sin embargo, solo unos días después de lo sucedido, también se pudo conocer que le ha estado yendo bien, y el mismo sitio web donde la luchadora comparte contenido para adultos acaba de felicitarla por ganar un millón de dólares en diciembre. Evidentemente esto implicaría que la ex líder de Toxic Attraction podría no tener que necesitar de la lucha libre y su constante exposición a lesiones para poder tener prosperidad económica.

Han pasado ya casi un mes y Mandy Rose aún no ha dado más detalles sobre su salida de la WWE. Sin embargo, parece que está lista para mostrarse, y quizás dar su versión, en la televisión nacional, ya que se anunció que ella sería una invitada en el show de Tamron Hall este martes. La ex Campeona NXT expresó su gratitud por la oportunidad en su cuenta de Twitter.

So excited for this! Everyone tune in to hear my story! 🗣️🙏🏻 https://t.co/muvudblMqm

— Mandy (@mandysacs) January 9, 2023