La razón oculta del retiro de Khabib Nurmagomedov

Algunos pueden hacer creer que Khabib Nurmagomedov está dejando atrás el mundo de las MMA, pero Chael Sonnen no está convencido.

Hablando en un vídeo en su canal de YouTube, el ex retador al título de la UFC explica que sabe lo mucho que el excampeón se ha estado sacrificando como entrenador, viajando por todo el mundo para ayudar a la gente que entrena.

“Si eso es lo que dijo Khabib, que no es mi interpretación, no todavía al menos, pero si es lo que dijo, es lo que hará… No sé si ha ido tan lejos, y no sé cuál sería la razón. Este tipo es como Midas. Todo lo que toca lo convierte en oro, y si se alejara de las MMA, no sería para sentarse en casa a ver la televisión, porque se dedicaría a otra cosa. Eso, realmente, es lo que más me interesaría. ¿En qué está centrado Khabib? ¿En qué dirección va?” dijo Sonnen.

“Si le gusta vivir un poco de la vida tranquila o no, la realidad es que estamos interesados en él, y vamos a apoyarlo, y una parte de ella es que vamos a ser entrometidos, y vamos a averiguar lo que está haciendo y donde lo está haciendo en. Khabib es un tema candente. ¿Ha terminado con las MMA? Ahora mismo, mi propia opinión, creo que eso fue clickbait”.

Aunque Chael Sonnen parece plantear algunos puntos fuertes aquí, nuevas fuentes han confirmado desde entonces que Khabib es, de hecho, tomar un descanso de MMA para pasar más tiempo con la familia. Sin embargo, estos nuevos informes no cierran la puerta a un posible regreso del entrenador Khabib más adelante.

El tiempo dirá si Khabib es realmente se ha alejado con el deporte por completo, pero si ese es el caso, será interesante ver lo que hace a continuación.