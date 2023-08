Jack Perry, joven promesa de AEW, pudo no haber sido luchador de haber seguido el deseo de su padre, el ahora fallecido actor de Hollywood Luke Perry; la última película en la que lo vimos es Once Upon a Time in Hollywood​ (titulada Había una vez en Hollywood en Latinoamérica y Érase una vez en Hollywood, en España), dando vida a uno de los vaqueros, Wayne Maunder, que aparece en la cantina del spaguetti western que está filmando Rick Dalton, a quien interpreta Leonardo DiCaprio; también aparece Timothy Olyphant como James Stacy.

► El deseo de Luke Perry

Su hijo, el actual Campeón FTW, estuvo recientemente en el talk show Hey (EW) hablando sobre una variedad de temas y una de las revelaciones que hizo es que su padre no quería que emprendiera una carrera en la lucha libre profesional. No es de extrañar pues es una profesión tremendamente peligrosa, que puede terminar en cualquier momento, en la que cuesta demasiado convertirse en alguien importante y tener una buena vida. Un poco como ser actor, aunque en ese caso Luke Perry sí veía ese camino para Jack, como es obvio.

«De hecho, me pidió que no lo hiciera [luchar]. Quería que consiguiera un trabajo de verdad, como ser actor o algo por el estilo, y no lo sé. De alguna manera terminé aquí. Nunca se sabe, me queda mucho tiempo por delante. Creo que ha habido personas menos talentosas que lo han logrado, así que veremos.»

Al final, Jack demostró que su padre estaba equivocado, pero seguro que Luke Perry estaba tremendamente orgulloso de él, y lo seguirá estando allá donde esté. Para cuando falleció, en marzo de 2019, su hijo todavía no había entrado a AEW, pero ya estaba trabajando en PWG o GCW.