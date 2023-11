Luchadores del CMLL participarán en «Lonestar Shootout» de NJPW

La alianza entre el CMLL y NJPW llevará una vez más a varios luchadores de la empresa mexicana a Estados Unidos, donde participarán en el evento «Lonestar Shootout».

Como mencionamos anteriormente, ya hay varios combates programados para esa noche, incluyendo algunos en los que habrá campeonatos en juego.

► Luchadores del CMLL en NJPW

Después del homenaje que recibió Atlantis por sus 40 años de carrera, el «Ídolo de los niños» regresará a la empresa japonesa acompañado por la leyenda Tiger Mask, además de Máscara Dorada, para enfrentarse a Último Guerrero, Rocky Romero y Hechicero.

De esta manera, los luchadores del CMLL formarán parte de este cartel, con la intención de dejar una buena impresión en los aficionados de NJPW Strong.

NJPW «LONESTAR SHOOTOUT», 10.11.2023

Curtis Culwell Center, Garland, Texas, Estados Unidos

0. Kickoff Show — STRONG Survivor Match: Matt Vandagriff vs. Barrett Brown

0. Kickoff Show: Fred Rosser vs. Tom Lawlor.

1. Máscara Dorada, Tiger Mask y Atlantis vs. Último Guerrero, Rocky Romero y Hechicero.

2. Toru Yano vs. Joey Janela.

3. Tama Tonga, Tanga Loa, KUSHIDA y Kevin Knight vs. Chase Owens, Alex Coughlin, Clark Connors y Gabe Kidd.

4. TJP vs. Místico.

5. NJPW STRONG Openweight Tag Team Title: Hikuleo y El Phantasmo (c) vs. Jorel Nelson y Royce Isaacs.

6. NJPW STRONG Openweight Title: Eddie Kingston (c) vs. Satoshi Kojima.

7. Jon Moxley y Wheeler Yuta vs. KENTA y David Finlay.

8. IWGP Women’s Title: Mayu Iwatani (c) vs. Stephanie Vaquer.

9. NJPW World Television Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Mike Bailey.

10. NEVER Openweight Title: Shingo Takagi (c) vs. Trent Beretta