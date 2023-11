The Judgement Day derrotó a The New Day en duelo de parejas

The Judgment Day está muy molesto por todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, especialmente en Crown Jewel, donde Damian Priest no pudo canjear el maletín de Money in the Bank.

Fue entonces cuando Priest, acompañado de Finn Bálor, decidieron buscar no a quién se las hizo, sino a quién pague las consecuencias. Para ello, se enfrentaron a The New Day en un combate por parejas.

Este duelo se pactó después de que Kofi Kingston y Xavier Woods se disfrazaron para Halloween como integrantes de la agrupación oscura, por lo que se pactó un combate entre ambos equipos.

La lucha comenzó a todo vapor con The New Day lanzándose con todo, sorprendiendo a sus rivales como movimientos ágiles y aéreos. Y aunque Damian Priest pudo detener a sus rivales con toda su fuerza, no resultó nada sencillo, pues el Sr. Money in the Bank lució un poco desconcentrado por lo sucedido en Crown Jewel.

Sin embargo, tras un intenso combate y una buena combinación, Bálor consiguió derribar a Xavier y llevarlo al conteo para quedarse con la victoria.