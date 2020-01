Por primera vez desde 2016, los cuatro grandes PPVs del año de WWE no irán precedidos de un TakeOver. A cambio, 24 horas antes de Royal Rumble 2020, la compañía McMahon programará un especial denominado Worlds Collide, cuyo concepto descansa en un choque NXT vs. NXT UK vs. 205 Live, que si bien contará con varias estrellas en liza, supondrá un breve compás de espera para las historias de la marca dorada. Así que las rivalidades fueron desarrollándose ayer en el más reciente episodio de cara a NXT TakeOver: Portland, evento previsto para el 16 de febrero.

Concreciones durante la pasada noche que dejan de la siguiente manera su cartel

Johnny Gargano vs. Finn Bálor

CAMPEONATO FEMENIL NXT

Rhea Ripley vs. ganadora de batalla campal prevista para la semana que viene: Bianca Belair vs. Candice LeRae vs. Chelsea Green vs. Dakota Kai vs. Vanessa Borne vs. Kayden Carter vs. Mia Yim vs. Santana Garrett vs. Io Shirai vs. Shotzi Blackheart vs. Xia Li

► El estelar de NXT TakeOver: Portland

Pero, ¿cuál será el duelo por el magno cetro? Pues parece que «Goldie» podría volver con «Daddy», porque en un excelente vídeo, Tommaso Ciampa reclamó una oportunidad a Adam Cole.

A veces, en la vida tienes que apostar por ti mismo, silenciar algunas voces y confiar en tu instinto. Todo lo que hice me condujo al Campeonato NXT, a ‘Goldie’. 238 días, fui el mayor Campeón NXT de la historia. Fueron los mejores 238 días de mi vida. Y de pronto, todo se detuvo. Me rompí mi maldito cuello, me operé y cedí mi título. Cedí mi vida. Y hay días en que me miro al espejo y no reconozco al tipo que está en el espejo. Veo a Adam Cole, veo lo que ha hecho y me provoca un vacío que tengo que llenar. Necesito que lo sepas: Adam Cole, te llevaste mi vida. Y quiero recuperarla.