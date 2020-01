La pasada noche dio comienzo la nueva edición del Dusty Rhodes Tag Team Classic, que un año más verá enfrentarse a algunas de las mejores duplas de WWE, algunas de ellas improvisadas, por el premio de una oportunidad por el Campeonato de Parejas NXT. El programa estuvo centrado también en las diferentes luchadoras que quieren una oportunidad contra Rhea Ripley por el Campeonato Femenil NXT o en el combate a cuatro bandas para determinar el nuevo contendiente al Campeonato de Norteamérica.

Ahora dejamos a un lado el torneo mencionado, del cual seguiremos hablando a medida que se acerque la final, para confirmar dos luchas con implicaciones titulares que se celebrarán en las próximas dos semanas en la marca amarilla. Para empezar, Roderick Strong tiene oponente después de que uno de los cuatro luchadores que se enfrentaron anoche consiguiera ser mejor que los demás: Keith Lee. Ambos van a batirse el cobre con el título en juego el próximo 22 de enero en televisión, como acaba de anunciarse.

«¿Keith Lee vs Roderick Strong? Apúntenme«.

► Cartel de NXT TakeOver Portland

Para continuar, comenzando a hablar de NXT TakeOver Portland, que se celebrará el 16 de febrero, la semana que viene se celebrará una campal para determinar a la nueva retadora al título femenil amarillo que enfrentará a Bianca Belair, Candice LeRae, Chelsea Green, Dakota Kai, Vanessa Borne, Kayden Carter, Mia Yim, Santana Garrett, Io Shirai, Shotzi Blackheart y Xia Li.

NXT Women’s Champion @RheaRipley_WWE’s next challenger will be determined next Wednesday in a Battle Royal on @USA_Network! #WWENXT https://t.co/poVvT5mwsy — WWE NXT (@WWENXT) January 9, 2020

«Veamos quien de verdad quiere la oportunidad«.

Message received, got the clean up this hot mess. #WWENXT #HBIC — The HBIC (@MiaYim) January 9, 2020

«Mensaje recibido, permitan que limpie todo este desastre«.

Hablamos del nuevo especial de la marca amarilla porque Ripley defenderá el título ante la ganadora de este combate en este evento.

Y no ha sido la única lucha anunciada. Johnny Gargano y Finn Bálor también solucionarán sus asuntos en el mismo. Ambos tuvieron la ocasión de verse las caras anoche en televisión. No llegaron a las manos, pero veremos qué ocurre en las próximas semanas.